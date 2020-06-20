Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Marmara Üniversitesi Hastanesi açılışında önemli açıklamalar



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Salgın döneminde böyle bir eseri ülkemize kazandırmanın önemli olduğunu düşünüyorum



Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır.

Sağlık alanındaki gücümüzü çok kısa sürede neredeyse pek çok ülkenin toplam kapasitesi oranında artırmış olduk.

Kendi ülkesine, kendi halkına kör, sağır, lal ve hissiz olanlara ne yapsak fayda etmez.

Sokakları karıştırarak milli birliğimize, beraberliğimize saldırdılar. Vesayet güçlerinin oyunları ile ayağımızı kaydırmaya çalıştılar.

Darbe girişimi ile doğrudan hayatımıza kastettiler.



Türkiye gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, uzun süredir üzerinde titrediği hedefleri, istikrarlı ve kararlı yönetimiyle yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerin başındadır.

Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerin başında geliyor.



İnşallah bundan sonra da eser siyasetine, hizmet siyasetine kesintisiz devam edeceğiz.



Hastanemize Prof. Dr. Asaf Ataseven adını vermeyi kararlaştırdık.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları;



Marmara Üniversitesine de İstanbul aşığı bir Cumhurbaşkanı ismiyle inşa edilen külliyenin çok yakışacağını düşünüyorum.



Bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm bulmakla yetinmedik. 100'den fazla ülkenin de yardımına koştuk. Bu hususta gelişmiş ülkelerin hepsini geride bıraktık.





Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;



Salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir.



Tedbirlere uyarsak, tehdit ortadan kalkacak. Çok değerli insanlarımızı bizden alan salgını Allah'ın izniyle birlikte yeneceğiz.



Şehir Hastanelerini birer birer devreye sokarak sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz.



(Şehir hastaneleri) Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir.



Acil durum hastaneleri ile yeni bir vizyonla salgın, deprem ve afet durumlarına hazırlanıyoruz.