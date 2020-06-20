20 Haziran korona tablosu: Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı açıklandı mı? Son durum...

"KOVİD-19 ÖNLEMLERİ NEDENİYLE YIL SONUNDA POZİTİF BİR EKONOMİK BÜYÜME İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Konseyi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Her iki ticaret odasının da Kovid-19'un olumsuz etkileri konusunda iş birliği yaptığını belirten Oktay, "Türkiye- ABD ekonomik iş birliği bu zor zamanlarda gelişmeye devam edecektir ve hatta bu krizden yeni fırsatlar çıkaracaktır." diye konuştu.

Oktay, Kovid-19 salgınının zirvesinde Türkiye'in küresel tedarik ve lojistik zincirinde güvenilir bir merkez olduğunu kanıtladığını belirterek, "Tedarik zincirinin güvenilirliği daha önemli hale geldikçe, Türkiye'nin güçlü üretim altyapısının yanı sıra genç ve vasıflı iş gücünün, üretim kabiliyetlerini çeşitlendirmeyi düşünen ABD'li yatırımcılar için daha cazip hale geleceğini umuyoruz." dedi.

Türkiye'de yaklaşık 2 bin Amerikan şirketinin faaliyet gösterdiğine işaret eden Oktay, Türkiye'nin daha fazlasını karşılamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Oktay, gelişmekte olan birçok ülkeyle karşılaştırıldığında Türkiye'nin pazara erişim için geniş fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, ülkenin daha güçlü, rekabetçi ve liberal bir iş ortamı oluşturmaya kendini adadığını aktardı.

Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdüğünü anımsatan Oktay, "Kovid-19 önlemleri nedeniyle ikinci çeyrekte bir daralma beklenmesine rağmen, yıl sonunda pozitif bir ekonomik büyüme için çalışıyoruz." dedi.