20 Haziran korona tablosu: Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı açıklandı mı? Son durum...

20 Haziran korona tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu. Son 24 saatte 1494 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 157 bin 516 oldu. Peki, koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı açıklandı mı? İşte son durum...
KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
19 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu.
Son 24 saatte 1494 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 157 bin 516 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul ve Ankara son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor."
MASKE TAKMA ZORUNLULUĞUNA UYMAYANLARA 900 LİRA CEZA KESİLECEK
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimat gönderdi.
Salgının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna işaret edilen talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiği anımsatıldı.
Kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasını isteyen Bakanlık, denetimlerde dikkat edilecek hususları da gözden geçirerek bazı kararlar aldı.
Buna göre, pazartesiye kadar denetim ve kontrollerde maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip bilgilendirilecek.
Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak.
"KOVİD-19 ÖNLEMLERİ NEDENİYLE YIL SONUNDA POZİTİF BİR EKONOMİK BÜYÜME İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Konseyi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulundu.
Her iki ticaret odasının da Kovid-19'un olumsuz etkileri konusunda iş birliği yaptığını belirten Oktay, "Türkiye- ABD ekonomik iş birliği bu zor zamanlarda gelişmeye devam edecektir ve hatta bu krizden yeni fırsatlar çıkaracaktır." diye konuştu.
Oktay, Kovid-19 salgınının zirvesinde Türkiye'in küresel tedarik ve lojistik zincirinde güvenilir bir merkez olduğunu kanıtladığını belirterek, "Tedarik zincirinin güvenilirliği daha önemli hale geldikçe, Türkiye'nin güçlü üretim altyapısının yanı sıra genç ve vasıflı iş gücünün, üretim kabiliyetlerini çeşitlendirmeyi düşünen ABD'li yatırımcılar için daha cazip hale geleceğini umuyoruz." dedi.
Türkiye'de yaklaşık 2 bin Amerikan şirketinin faaliyet gösterdiğine işaret eden Oktay, Türkiye'nin daha fazlasını karşılamaya hazır olduğunu dile getirdi.
Oktay, gelişmekte olan birçok ülkeyle karşılaştırıldığında Türkiye'nin pazara erişim için geniş fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, ülkenin daha güçlü, rekabetçi ve liberal bir iş ortamı oluşturmaya kendini adadığını aktardı.
Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdüğünü anımsatan Oktay, "Kovid-19 önlemleri nedeniyle ikinci çeyrekte bir daralma beklenmesine rağmen, yıl sonunda pozitif bir ekonomik büyüme için çalışıyoruz." dedi.