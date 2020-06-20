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    Son dakika: kapsamında komandolar yeni hedefleri ele geçirdi

    Son dakika haberi... : Hainler kaçacak delik arıyor... kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi...

    Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada "MSB: Hainler kaçacak delik arıyor... Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi..." ifadeleri kullanıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında komandolar yeni hedefleri ele geçirdi
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