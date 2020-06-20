Özel lise kolej taban tavan puanları! 2020 Özel okul ücretleri! Özel okul fiyatları ne kadar?

Özel lise kolej taban tavan puanları! 2020 Özel okul ücretleri öğrenciler ve aileleri tarafından sorgulanıyor. Özel okul fiyatları ne kadar? 2020 LGS sınavı 20 Haziran'da yapıldı ve sınavın bitmesinin ardından gözler tercih dönemlerine çevrilecek. Öğrenciler aldıkları puanlara göre tercih yapabilecek. Özel lise tercih etmek isteyen öğrenciler ve aileleri de özel lise kolej taban tavan puanları hakkında araştırma yapıyor.
ÖZEL LİSE TABAN TAVAN PUANLARI!
2020 yılı için özel liselerin puanları ve ücretleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene özel liselerin puanları ve ücretleri şöyle olmuştu.
ÖZEL OKULLARIN BİRİNCİ ÖN KAYIT DÖNEMİ İÇİN TABAN PUANLARI
KURUM TABAN PUAN
Özel Amerikan Robert Lisesi 450
Özel Alman Lisesi 440
İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 410
Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 405
Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi 390
Üsküdar Amerikan Lisesi 440
İzmir Amerikan Koleji 404
SEV Amerikan Koleji 410
Tarsus Amerikan Koleji 384
Özel okulların büyük çoğunluğu eğitim ücretlerini açıkladı. Ücretler, eğitim kademelerine, şehirlere hatta semtlere göre değişiyor. Örneğin bir kolejin Ağrı kampüsünde ilkokul eğitim ücreti 14.050 TL iken İstanbul Beykoz'daki kampüsünde 51.710 TL.
Yabancı kolejlerde ücretler 100 bin TL'yi aşıyor. Bu yılki ücretler açıklanmadı ancak Robert Kolej'in, geçen yıl yatılı bölümü 128 bin TL'ydi. Elbette çocuğa yapılacak en büyük yatırım eğitim. Ancak bir araba hatta küçük bir ev fiyatını yakalayan ücretler, aileleri zorluyor.
- İstek Acıbadem Okulları: Anaokulu 29.800 TL-31.100 TL + Yemek; İlkokul 43.900 TL + Yemek; Ortaokul 48.100 TL; Lise 53.000 TL.
- Bahçeşehir Okulları: İstanbul kampüslerinde Anaokulu 20.534 TL-43.678 TL; İlköğretim 37.205 TL-53.523 TL; Ortaokul 39.241 TL-56.701 TL; Lise 55.572 TL-84.902 TL.
- TED Rönesans Koleji: Anaokulu 43.182 TL; İlkokul 48.563 TL; Ortaokul 51.085 TL; Lise 53.832 TL.
- FMV Işık Okulları: 10 taksit + yemek olmak üzere, Anaokulu 39.300 TL-52.100 TL; İlkokul 47.600 TL-58.300 TL; Lise 48.700 TL-64.000 TL.
- Ata Koleji: KDV, yemek hariç Anaokulu 1600 TL (Aylık); İlkokul 21.000 TL; Ortaokul 22.000 TL-23.000 TL; Lise 24.000 TL.
- Doğa Koleji: Anaokulu 10.950 TL-49.605 TL; İlkokul 14.050 TL-51.710 TL; Ortaokul 14.350 TL- 54.645 TL; Lise 15.850 TL-53.295 TL.
- Eyüboğlu Eğitim Kurumları: KDV, yemek hariç Anaokulu 36.000 TL - 40.750 TL; İlkokul 43.250 TL - 55.250 TL; Ortaokul 56.750 TL; Lise 52.500 TL - 57.500 TL.
- Bilfen Okulları: KDV, yemek hariç Çamlıca Kampüsü İlkokul 59.500 TL; Ortaokul 60.900 TL.
- ENKA Okulları: Anaokulu 77.244 TL; İlkokul 69.950 -77.244 TL; Ortaokul 69.950 TL-78.809 TL; Lise 83.415 TL-86.760 TL.