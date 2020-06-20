Görevine Temmuz 2017'de başlayan Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Twitter'dan mesaj yayımladı.
TÜRKİYE'NİN CÖMERTLİĞİNİ BİR KEZ DAHA TAKDİR EDİYORUZ
Büyükelçi, mesajında "DünyaMültecilerGünü'nde ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin cömertliğini bir kez daha takdir ediyoruz. Bu hafta sonu evde kalırken #İstanbul'daki yetenekli Suriyeli gitaristi dinleyin!" ifadelerine yer verdi.
#DünyaMültecilerGünü'nde ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin cömertliğini bir kez daha takdir ediyoruz. Bu hafta sonu evde kalırken #İstanbul'daki yetenekli Suriyeli gitaristi dinleyin! © UNHCR @UNHCRTurkey @Refugees #WorldRefugeeDay pic.twitter.com/4G4hBN3TL6— Marc Innes-Brown (@AusAmbTurkey) June 20, 2020
TÜRKİYE'NİN CÖMERTLİĞİNİ BİR KEZ DAHA TAKDİR EDİYORUZ
Büyükelçi, mesajında "DünyaMültecilerGünü'nde ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin cömertliğini bir kez daha takdir ediyoruz. Bu hafta sonu evde kalırken #İstanbul'daki yetenekli Suriyeli gitaristi dinleyin!" ifadelerine yer verdi.