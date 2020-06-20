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    'nın Türkiye Büyükelçisi 'dan dikkat çeken 'Mülteciler Günü' paylaşımı

    'nın Türkiye Büyükelçisi , '' dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

    Dikkat çeken 'Mülteciler Günü' paylaşımı
    Görevine Temmuz 2017'de başlayan 'nın Türkiye Büyükelçisi , dolayısıyla Twitter'dan mesaj yayımladı.


    TÜRKİYE'NİN CÖMERTLİĞİNİ BİR KEZ DAHA TAKDİR EDİYORUZ
    Büyükelçi, mesajında "DünyaMültecilerGünü'nde ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin cömertliğini bir kez daha takdir ediyoruz. Bu hafta sonu evde kalırken #İstanbul'daki yetenekli Suriyeli gitaristi dinleyin!" ifadelerine yer verdi.

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