#DünyaMültecilerGünü'nde ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin cömertliğini bir kez daha takdir ediyoruz. Bu hafta sonu evde kalırken #İstanbul'daki yetenekli Suriyeli gitaristi dinleyin! © UNHCR @UNHCRTurkey @Refugees #WorldRefugeeDay pic.twitter.com/4G4hBN3TL6