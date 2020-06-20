Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis Hizan Kolludere Köyü'nde LGS'ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte jandarmamız helikopterle götürdü ve geri getirdi. Yaşasın Türkiye" ifadelerini kullandı.
Soylu, helikopterin fotoğraflarını da paylaştı.
Soylu, helikopterin fotoğraflarını da paylaştı.
Bitlis Hizan Kolludere Köyü'nde LGS'ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte @Jandarma'mız helikopterle götürdü ve geri getirdi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 20, 2020
Yaşasın Türkiye 🇹🇷 pic.twitter.com/RKop3Z5ke2