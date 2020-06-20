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    • 20.06.2020 16:32
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    Son dakika: İçişleri Bakanı açıkladı: "28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü"

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı , 'in Hizan ilçesi Kolludere Köyü'nde 28 öğrencinin sınav evrakının sabah erken saatte jandarma helikopteri ile götürüldüğünü duyurdu. Soylu, helikopterin fotoğraflarını da paylaştı.

    Bakan Soylu açıkladı: Helikopterle götürüldü
    , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis Hizan Kolludere Köyü'nde LGS'ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte jandarmamız helikopterle götürdü ve geri getirdi. Yaşasın Türkiye" ifadelerini kullandı.



    Soylu, helikopterin fotoğraflarını da paylaştı.

    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: "28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü"
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