Bitlis Hizan Kolludere Köyü'nde LGS'ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte @Jandarma'mız helikopterle götürdü ve geri getirdi.



Yaşasın Türkiye 🇹🇷 pic.twitter.com/RKop3Z5ke2