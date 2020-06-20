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    Son dakika: nedeniyle 6 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ’te trafik hareketlendi!

    Son dakika haberi... Korona virüs döneminde ’na () girecek olan öğrenciler için saat 09.00’dan 15.00’a kadar kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu kapsamda İstanbul’un önemli güzergâhlarından olan karayolunda kısıtlama öncesi hareketlilik başladı. İşte İstanbul'dan ilk kareler.

    Kısıtlama öncesi E-5’te trafik hareketlendi
    Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Korona virüsle mücadele döneminde 'na () girecek öğrenciler için saat 09.00'da başlayan 15.00'da sona erecek kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.



    Kısıtlama kapsamı dışında kalan vatandaşların ise sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü.



    Bu sabah 09.00'da başlayacak olan kısmi sokağa çıkma kısıtlama öncesi de İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı.



    Karayolunda araç trafiğinin olduğu görüldü. 6 saat sürecek olan kısıtlamada öğrenciler için toplu taşıma araçları çalışacak.

    Haberler Güncel Son dakika: LGS nedeniyle 6 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi E-5’te trafik hareketlendi!
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