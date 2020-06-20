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    Son dakika: ten "lerin, kadınların evlerini yetkisine sahip olduğu" şeklindeki habere suç duyurusu

    Son dakika haberi... Genel Müdürlüğü, "ler, bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini yetkisine sahip oldu" başlığıyla yayımlanan habere ilişkin internet sitesi yetkilileri ve bu iddiayı dile getiren avukat hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Çirkin iddianın, CHP yanlısı baze haber sitelerinde ve ekşi sözlük gibi platformlarda köpürtülmesi dikkat çekti.

    Emniyetten o iddiaya yalanlama

    Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir nde 19 Haziran'da İstanbul Barosuna üye avukat Cesim Parlak'ın, son yasal düzenlemeyle çarşı ve mahalle lerine "bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini yetkisinin verildiği" şeklinde kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialarına yer verildiği belirtildi.

    Polis teşkilatına yardımcı kuvvet olarak görev yapan bekçilere yönelik sistematik karalama kampanyasına rağmen bekçilerin, vatandaşların huzur ve güvenini temin için kesintisiz görev yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Teşkilatımızı karalamaya yönelik gerçek dışı iddiaların yer aldığı haber sitesi yetkilileri ve bu iddiaları dile getiren avukat hakkında teşkilatımız ve görevlilerimiz aleyhine ağır, rencide edici ve halkımızın güvenlik kuvvetlerine duyduğu güveni sarsmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, yalan ve iftiralar içeren ithamlarda bulunmalarından dolayı adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur."

    Haberler Güncel Son dakika: Emniyetten "bekçilerin, kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip olduğu" şeklindeki yalan habere suç duyurusu
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