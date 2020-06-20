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    • 20.06.2020 12:15
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    İçişleri Bakanlığı açıkladı: Dünyada en çok yi son 7 yıldır barındırıyor

    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: 2019 yılında evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 9,4 milyon kişi artarken, dünya genelinde konumuna düşen ve sığınma arayan kişilerin sayısı 33,6 milyona erişti ve bunun yarısını çocuklar oluşturuyor. Dünyada en çok mülteciyi son 7 yıldır barındırıyor...

    Bakanlık açıkladı: En çok Türkiye'de var

    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "2019 yılında evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 9,4 milyon kişi artarken, dünya genelinde mülteci konumuna düşen ve sığınma arayan kişilerin sayısı 33,6 milyona erişti ve bunun yarısını çocuklar oluşturuyor. Dünyada en çok mülteciyi son 7 yıldır Türkiye barındırıyor..." ifadelerine yer verildi.

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