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    • 20.06.2020 10:10
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    Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: 'nde huzurevlerine kabul edilmeyecek

    Son dakika haberi.... Aile, Çalışma ve , "'nde huzurevlerine kabul edilmeyecek." dedi.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek
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