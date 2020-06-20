Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid-19 salgını nedeniyle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Babalar Günü'nde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek." açıklamasında bulundu.



