Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid-19 salgını nedeniyle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Babalar Günü'nde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek." açıklamasında bulundu.
Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek
Son dakika haberi.... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid-19 salgını nedeniyle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Babalar Günü'nde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek." açıklamasında bulundu.