LGS saat kaçta bitecek? Liseye Geçiş Sınavı LGS 1. ve 2. oturum kaç dakika sürecek?

LGS saat kaçta bitecek? LGS kaçta bitecek sorusuna sınava giren öğrenci aileleri merakla yanıt arıyor. Peki, LGS saat kaçta bitecek? LGS kaç dakika sürecek? İki oturumda tamamlanacak LGS sınavına milyonlarca öğrenci giriş yapıyor. Öğrenciler sınavda başarılı olmak için ter döküyor. Birinci oturumda 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi, 10 Din Kültürü, 10 da yabancı dil sorusu sorulacak.
LGS SAAT KAÇTA BİTECEK?
LGS, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da başladı. İkinci oturum 11.30'da başlayacak.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
1. OTURUM SÖZEL DERS VE KONU DAĞILIMI
TÜRKÇE - SORU SAYISI: 20
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - SORU SAYISI: 10
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ - SORU SAYISI: 10
YABANCI DİL - SORU SAYISI: 10
TOPLAM: 50 SORU
2. OTURUM SAYISAL DERS VE KONU DAĞILIMI
MATEMATİK - SORU SAYISI: 20
FEN BİLİMLERİ - SORU SAYISI: 20
TOPLAM: 40 SORU
Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;
Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci
oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.
SINAVDA ÖĞRENCİLERİN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.