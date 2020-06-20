Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Bitlis Tatvan kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, Bitlis Tatvan kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. İşte Türkiye'nin 'Haftanin' planı! Önce geçici ardından kalıcı üsler kurulacak Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe-Kaplan operasyonu açıklaması: Hava, kara birliklerimizin ateşi sonucu 700'den fazla hedef vuruldu