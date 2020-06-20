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    • 20.06.2020 12:19
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    : Bakanlık açıkladı: Hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

    haberi... İçişleri Bakanlığı: Tatvan kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakanlık açıkladı: Hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
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