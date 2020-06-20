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    Devlet büyüklerine hakaret eden ünlü balıkçı için 6 yıl hapis istendi

    Son dakika haberi... da devlet büyüklerine karşı sarf ettiği ağır hakaret içerikli video paylaşımı nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Sarıyer’deki ünlü restoran ’ın sahibi hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın özel haberi.

    Ünlü balıkçıya 6 yıl istendi
    Sarıyer'deki ünlü restoran 'ın sahibi , 16 Mayıs günü hesabından bir video paylaştı. Pandemi sürecinde halkın sağlığı için alınan tedbirleri sorumsuzca hakaret eder boyutta eleştirip, , ve Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer'i hedef almıştı.

    DAVA AÇILDI
    Savcılık tarafından iş adamı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Aynı akşam gözaltına alınan Öztürk, ifadesi ardından Sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Seymen Ali Öztürk hakkında , 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, İstanbul 'nde görülecek.

    DİLEK YAMAN/SABAH

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