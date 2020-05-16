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    • 16.05.2020 21:52
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    Video paylaşıp devlet büyüklerine hakaret etmişti: tutuklandı

    Sarıyer’deki ünlü restoran Engin Balık’ın sahibi da devlet büyüklerine karşı sarfettiği ağır hakaret içerikli video paylaşımı nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Sabah'tan Dilek Yaman'ın özel haberinin detayları...

    Hakaretçi iş adamı tutuklandı

    Sarıyer'deki ünlü restoran Engin Balık'ın sahibi , dün hesabından bir video paylaştı. Pandemi sürecinde halkın sağlığı için alınan tedbirleri sorumsuzca hakaret eder boyutta eleştirdi. Öztürk paylaşımında, Cumhurbaşkanı, ve Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer'i hedef aldı.

    TUTUKLANDI
    Savcılık tarafından iş adamı hakkında soruşturma başlatıldı. Aynı akşam gözaltına alınan Öztürk, ifadesi ardından savcılığa sevk edildi. İstanbul Adliyesine getirilen Öztürk, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği Sulh ceza hakimliği tarafından hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

    Dilek YAMAN

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