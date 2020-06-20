Adalarda atlı faytonlar kaldırıldı. Yerini 60 tane elektrikli araç aldı. Ancak Adalar Kaymakamlığı, golf arabasına benzeyen araçların yolcu taşımaya uygun olmadığını açıkladı.
İBB Başkanı İmamoğlu ise dün Çin'den getirilen araçları denemek istedi. Ancak elektrikli araca fazla kişinin binmesini "Araç çekmez" diyerek engelledi! Bu sözleriyle sosyal medyanın tepkisini çekti.
Ada sakinleri, İmamoğlu'nu protesto etti. Yaşadıkları bölgede otomobil istemediklerini söyledi.
Twitter;
Bu otomobili sanayide Cihat usta bile yapardı Ekrem Bey.
Çin'den bu aracı almak için nasıl bir kafa gerekiyor acaba?
5 kişiyi zor taşıyan toplu otobüs…
Paraları yine çöpe atmışlar…
İBB Başkanı İmamoğlu ise dün Çin'den getirilen araçları denemek istedi. Ancak elektrikli araca fazla kişinin binmesini "Araç çekmez" diyerek engelledi! Bu sözleriyle sosyal medyanın tepkisini çekti.
Ada sakinleri, İmamoğlu'nu protesto etti. Yaşadıkları bölgede otomobil istemediklerini söyledi.
Twitter;
Bu otomobili sanayide Cihat usta bile yapardı Ekrem Bey.
Çin'den bu aracı almak için nasıl bir kafa gerekiyor acaba?
5 kişiyi zor taşıyan toplu otobüs…
Paraları yine çöpe atmışlar…