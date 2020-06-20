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    • 20.06.2020 Gazete
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    'li Başkanı 'nun test ettiği araca binmek isteyenlere izin verilmedi: Araç çekmez inin

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun test ettiği malı elektrikli araca binmek isteyenlere izin verilmedi: Arkadaşlar araç çekmez, inin lütfen

    Araç çekmez
    Adalarda atlı faytonlar kaldırıldı. Yerini 60 tane elektrikli araç aldı. Ancak Adalar Kaymakamlığı, golf arabasına benzeyen araçların yolcu taşımaya uygun olmadığını açıkladı.



    İBB Başkanı İmamoğlu ise dün 'den getirilen araçları denemek istedi. Ancak elektrikli araca fazla kişinin binmesini "Araç çekmez" diyerek engelledi! Bu sözleriyle sosyal medyanın tepkisini çekti.



    Ada sakinleri, İmamoğlu'nu protesto etti. Yaşadıkları bölgede otomobil istemediklerini söyledi.


    Twitter;

    Bu otomobili sanayide Cihat usta bile yapardı Ekrem Bey.

    Çin'den bu aracı almak için nasıl bir kafa gerekiyor acaba?

    5 kişiyi zor taşıyan toplu otobüs…

    Paraları yine çöpe atmışlar…




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