Ne zaman bir şüphe duysam ya da bir tavsiyeye ihtiyacım olsa, hala aklıma gelen ilk kişi sensin babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

İyi bir yaşam sürmek için gereken her şeyi senden öğrendim! Her zaman orada olduğun için teşekkür ederim baba! Babalar Günün kutlu olsun!

Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar Günün kutlu olsun.

Babalar Günü şiirleri kısa, uzun en anlamlı şiirler! Babalar Günü'ne özel 2,3,5 kıtalık şiirler burada!

Bazı süper kahramanlar pelerin giymez! Harika bir gün geçir Süperman! Babalar Günün kutlu olsun!

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

Sevginin en karşılıksız halini bana öğrettiğin ve yaşattığın için sana minnettarım iyi ki benim babamsın ve iyi ki varsın. Bugün senin günün kutlu olsun!

Nezaket, merhamet ve dürüstlük ... Senden öğrendiğim en önemli 3 şey. Kızın/oğlun olmaktan gurur duyuyorum. Babalar Günün kutlu olsun!