YKS iptal mi edildi? Danıştay son dakika YKS kararı! YKS ertelendi mi?

YKS iptal mi edildi? Danıştay son dakika YKS kararını verdi. YKS ertelendi mi sorusu gündeme oturdu. YKS tarihinin öne çekilmesine ilişkin kararının yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açılmıştı. Davanın sonucu belli oldu ve sınava girecek milyonlarca kişi YKS iptal mi edildi sorusuna yanıt aramaya başladı?
YKS İPTAL Mİ EDİLDİ?
Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle YKS'nin 27-28 Haziran'da yapılmaması gerektiği ileri sürülerek sınav tarihinin öne çekilmesine ilişkin karar, yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştaya taşındı.
Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına yönelik kararın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, planlandığı şekilde 27 ve 28 Haziran'da yapılacak.
2020 YKS (TYT, AYT, YDT) TARİHLERİ
2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının 3 oturumu olan TYT, AYT, ve YDT 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.
YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
YKS SINAV SÜRELERİ İLE İLGİLİ YÖK'TEN AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulunun açıklamasında, içinde bulunan olağanüstü şartlar dikkate alınarak sadece bu sene sınava girecek adaylar için uygulanacak iki karar şöyle bildirildi:
"TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra yine küresel salgının oluşturduğu olumsuz şartlar göz önünde bulundurularak, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da 'bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla' 170'e çekilmiştir. Bu kararla birlikte, geçtiğimiz yılki verilere göre 112 ila 195 bin ilave aday öğrencimizin lisans programlarına yerleşebilecekleri tahmin edilmektedir.
Yükseköğretim Kurulu, dünyada pek çok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de olağanüstü şartların yaşandığı bir süreçten geçtiğimiz gerçeğinin bilinciyle, küresel salgının oluşturduğu durumun dünün kararları ile yönetilemeyeceğinin farkındadır. Görüldüğü üzere bu yılki sınav, bu yılki aday öğrencilerimiz için geçtiğimiz yıla ve gelecek yıllara oranla oldukça avantajlı bir sınav olarak formüle edilmiştir. Son olarak bu yıl gerçekleştirilecek olan sınavın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda gerçekleştirileceğini başta aday öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."