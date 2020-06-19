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    Son dakika: 'ın kuzeyine hava harekatı! 4 'lı terörist öldürüldü

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 4 'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 4 'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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