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    • 19.06.2020 21:16
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    Hazine ve Maliye Bakanı , 'ye girecek öğrencilere başarı diledi

    Hazine ve Maliye Bakanı yarın 'na () girecek öğrencilere başarı diledi. Bakan Albayrak mesajında, "Pandemi sürecinde evde kalıp ders çalışarak büyük bir zorluğun üstesinden geldiniz. Şimdi aynı başarıyı sınavda da gösterme vakti! Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sizde bu azim varken başaramayacağınız sınav, atlatamayacağınız pandemi yok!" ifadelerine yer verdi.

    Bakan Albayrak'tan öğrencilere başarı mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı yarın 'na () girecek öğrencilere başarı diledi.

    Bakan Albayrak mesajında, "Pandemi sürecinde evde kalıp ders çalışarak büyük bir zorluğun üstesinden geldiniz. Şimdi aynı başarıyı sınavda da gösterme vakti! Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sizde bu azim varken başaramayacağınız sınav, atlatamayacağınız pandemi yok!" ifadelerine yer verdi.

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