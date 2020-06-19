Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yarın Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Bakan Albayrak mesajında, "Pandemi sürecinde evde kalıp ders çalışarak büyük bir zorluğun üstesinden geldiniz. Şimdi aynı başarıyı sınavda da gösterme vakti! Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sizde bu azim varken başaramayacağınız sınav, atlatamayacağınız pandemi yok!" ifadelerine yer verdi.