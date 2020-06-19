Çeşme Belediyesi tarafından maddi imkansızlıklardan dolayı çadırda yaşamak zorunda kalan roman vatandaşların Şahin Tepesi'ndeki çadırları yıkıldı. CHP'li belediye insanlık dışı yöntemlerle çadırlarını yıktığı roman vatandaşları sokağa attı.

"10 YILDIR KALDIKLARI ÇADIR VE BARAKALARI YIKTILAR"

CHP'li Çeşme Belediyesi, dünyaca ünlü Alaçatı bölgesindeki Şahintepe'de Roman vatandaşların yaklaşık 10 yıldır kaldığı çadır ve barakalara geçtiğimiz günlerde yıkım operasyonu düzenledi. Bölgeye gelen Çeşme Belediyesi yıkım ekiplerini karşılarında buldu. Ekipler, zabıta ve emniyet görevlileri nezaretinde yaklaşık 300 Roman vatandaşın yaşadığı 100 çadırı yıktı. Roman vatandaşlardan bazıları yıkım sırasında ekiplere direnirken, yaşanan gerginlikte 1 kişi gözaltına alındı. Yaşam alanları yıkılan bazı vatandaşların sinir krizi geçirdi. Kısa bir süre sonra çadırların bulunduğu alan enkaz yığınları ile doldu.

Yıkım ile ilgili Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran sessizliğini korurken, açıklama yapan Çeşme Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Hüner'in çadırları yıkılan Roman vatandaşlara destek çıkmaması dikkat çekti. Hüner, çadırları yıkılanların dışarıdan gelen Romanlar olduğunu, Çeşme yerlisi Romanlar ile ilgileri olmadığını kaydetti.

Başkan Ekrem Oran ile Kemal Hüner'in ilginç bir bağlantısı ortaya çıktı. Oran'ın Kemal Hüner'in Volkanve Efecan isimli iki oğlunu işe aldığı belirtildi.

Hüner'in de bu bağlantı sebebiyle Ekrem Oran'ı savunduğu kaydedildi.

İzmir baro Başkanı Özkan Yücel ise konu ile ilgili açıklamasında,

"Baromuz, Roman varandaşların her türlü sıkıntısında onların yanında olmaya kararlıdır" dedi. İzmir Barosu İnsan Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Deman Güler ise Çeşme'de yaşanan hadisenin Roman yurttaşlarımıza karşı yıllardır devam eden ayrımcı pratiklerin bir sonucu olduğunu söyleyerek "Bu nahoş olaydan ötürü vekilimizi ve Roman örgütü temsilcilerimizi baromuza davet ettik ve görüşlerini aldık. Bu istenmeyen olay umarım bundan sonra birlikte yapacağımız güzel işler için bir vesile olur. Biz Roman meselesini temel bir insan hakları meselesi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH