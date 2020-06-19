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    • 19.06.2020 08:56
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    Son dakika: 'te 15 köy ve mezralarında ilan edildi

    Son dakika haberine göre 'in ilçesinde bazı köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar ilan edildi. İşte Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen köyler.

    Valilik açıkladı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Valilikten yapılan açıklamada, ilçesinde 15 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar ilan edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

    "Tatvan ilçesi sınırlarındaki Kısıklı, Kepenek, Suboyu, Dirlik, Aktoprak, Dönertaş, Boblesür, Sallıca, Teknecik, Beşikli, Sarıdal, Yorgalar, Yumrukaya, Uçankuş ve Çörekli köyleri ile mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 06.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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