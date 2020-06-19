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    • 19.06.2020 17:05
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    Son dakika: 'nin Başkan adayı oldu

    Son dakika haberine göre 'nin Başkan adayı oldu. AK Parti Grup Başkanı , "Sayın Şentop, 2. dönem itibarıyla da bizler tarafından aday olarak iletilecektir" dedi.

    Grup Başkanı "Meclis Başkanlığı'na bir aday seçimi konusunda arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu Sayın 'u aday olarak görmek istediklerini söylediler." dedi ve AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na adayının Mustafa Şentop olduğunu duyurdu.

    Bostancı'nın açıklamaları şöyle:

    Meclis Başkanlığı'na bir aday seçimi konusunda arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu Sayın Mustafa Şentop'u aday olarak görmek istediklerini söylediler.

    Mustafa Şentop 2. dönem itibariyle de aday olacak. Süreç 2 Temmuz'da başlıyor.

    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop oldu
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