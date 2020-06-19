20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar noterler açık mı? Bu hafta sonu nöbetçi noter çalışacak mı?

20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağını belirli saatler içerisinde uygulanacağının açıklanmasının ardından ülke genelinde vatandaşlar noterler açık mı sorusunun yanıtını sorgulamaya başladı. Noterler Cumartesi ve Pazar günleri çalışıyor mu? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağında nöbetçi noterler açık olacak mı? Noter çalışma saatleri 2020 nedir? İşte merak edilenler…

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2020



Noter çalışma saatleri 2020 yılına göre sabah saat 09.00 ile akşam saat 17.00 arasıdır. Öğle arası bir saat yemek molası verilmektedir. Bu saatler 13.00 ya da 13.30 olabilmektedir. Yoğunluğa göre çalışma saatlerinde değişiklikler olabilir.