20 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi! Kaçla kaç arası yasak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN OLACAK?

LGS ve YKS sınavları sırasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi.

LGS SAATLERİ KAÇ?

20 Haziran Cumartesi günü tüm yurt genelinde yapılacak LGS sınavında birinci oturum 09.30'da başlayacak. LGS ikinci oturum sınavı ise 11.30'da başlayacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.