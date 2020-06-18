20 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi! Kaçla kaç arası yasak?

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı mı? 20 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? LGS sınavına sayılı saatler kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sınav öncesi ve sonrası alınacak önlemleri duyurdu. Sınava girecek öğrencilerin ve ailelerinin mağdur olmaması adına sınav öncesi ve sonrasında sınırlı sokağa çıkma yasağı olacağı duyuruldu. Peki, 20 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı m? İşte detaylar..
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?
İçişleri Bakanlığ sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik alınan kararı açıkladı. Kararda; "LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak." denildi.
YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN OLACAK?
LGS ve YKS sınavları sırasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi.
LGS SAATLERİ KAÇ?
20 Haziran Cumartesi günü tüm yurt genelinde yapılacak LGS sınavında birinci oturum 09.30'da başlayacak. LGS ikinci oturum sınavı ise 11.30'da başlayacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
YKS SAATLERİ KAÇ OLACAK?
TYT, 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.