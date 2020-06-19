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    • 19.06.2020 Gazete
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    Libya'da tuzaklar bozuldu

    Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı patlayıcı madde keşif ve imha timleri Libya'da 12 adet mühimmatı daha tespit ederek imha etti. Milli Savunma Bakanlığı, "Darbeci Hafter ve milislerinin masum kardeşlerimizi hedef alacak şekilde tuzaklanmış mayın/ EYP'leri imha ediyoruz" açıklamasını yapıldı.

    Tuzaklar bozuldu
    Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı patlayıcı madde keşif ve imha timleri Libya'da 12 adet mühimmatı daha tespit ederek imha etti. Milli Savunma Bakanlığı, "Darbeci Hafter ve milislerinin masum kardeşlerimizi hedef alacak şekilde tuzaklanmış mayın/ EYP'leri imha ediyoruz" açıklamasını yapıldı.

    ABD İLE ORTAK ÇALIŞMA
    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan ile Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım olduğunu belirtti. ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda anlaştıklarını söyledi.
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