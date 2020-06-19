Libya'da tuzaklar bozuldu

Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı patlayıcı madde keşif ve imha timleri Libya'da 12 adet mühimmatı daha tespit ederek imha etti. Milli Savunma Bakanlığı, "Darbeci Hafter ve milislerinin masum kardeşlerimizi hedef alacak şekilde tuzaklanmış mayın/ EYP'leri imha ediyoruz" açıklamasını yapıldı.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan ile Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım olduğunu belirtti. ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda anlaştıklarını söyledi.