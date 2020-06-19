Normalleşme süreci bir iki haftadır devam ediyor. Özellikle son bir haftadır vaka sayılarının artış göstermesi endişeye neden oldu. Koronavirüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı açıklandı. Normalleşmeye başladığımız bugünlerde artan vaka sayıları akıllara "Koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga tehlikesi olacak mı?" sorusunu getirdi. Peki, corona virüs en fazla nerelerde ve nasıl bulaşıyor? İşte corona virüsün bulaşma riskiyle ilgili çarpıcı veriler...
VİRÜS YÜZEYLERDEN BULAŞIYOR MU?
Virüsün yüzeylerden bulaşıp bulaşmadığı en çok konuşulan konulardan biri oldu. Çıkan haberlerde eldiven satışlarında patlamalar yaşandı. İşte yüzeylerden virüsün bulaşma riski....
Virüsün yüzeylerden bulaşma riski çok düşük, ama yine de sıfır değil. Covid-19 bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra elinizi ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize değdirmenizle bu virüse yakalanabilirsiniz. Ancak bunun, virüsün bulaşması için ana yol olmadığı düşünülüyor.
AÇIK HAVA
Açık havada yapılan faaliyetlerden bulaşma riski çok düşük...
O YERLERDE ÇOK YÜKSEK
Ofis, dini mekanlar, sinema veya tiyatro salonları gibi kapalı alanlarda bir araya gelinmesi halinde bulaşma riski çok yüksek...
1000 ADET
Virüsün hasta edecek şekilde bulaşması için yaklaşık olarak 1000 adet virüs içeren zerrecik alınması gerekiyor. Buna göre:
Nefes alıp verme dakikada 20'den fazla virüslü partikülün solunmasına sebep olabilir.
Konuşma dakikada 200'den fazla virüslü partikülün solunmasına sebep olabilir.
Öksürme: ~200 milyon partikül (İyi havalandırılmayan ortamlarda hasta etmeye yetecek kadarı saatlerce havada kalabilir).
Hapşırma: ~200 milyon partikül.
5-Virüs taşıyan kişinin yaklaşık 2 metre yakınında bulunulması halinde:
Bu süre 45 dakikadan azsa düşük risk...
Böyle bir kişiyle yüz yüze sohbet edilmesi (maskeli olarak): Bu süre 4 dakikadan azsa düşük risk.
Böyle bir kişinin yürüyerek/koşarak/bisikletle yanınızdan geçmesi: Düşük risk.
Herkese açık hamam, sauna gibi ortak kullanım alanları: Yüksek oranda eşyadan/yüzeyden bulaşma riski.
Restoranlar: Yüksek risk (Açık havada mesafenin korunarak oturulması ve yüzeylere çok fazla dokunulmaması halinde orta risk).
İş yerleri/okullar (Sosyal mesafeye dikkat edilse bile): Çok yüksek risk.
Partiler/düğünler: Çok yüksek risk.
İş toplantıları/konferanslar: Çok yüksek risk.
KORONAVİRÜSTE İKİNCİ DALGA BEKLENİYOR MU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki duruma ilişkin, "Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde." dedi.
Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"8 Haziran 2020 itibarıyla salgının 6 ayı geride bıraktığını belirten Koca, "Bugünkü verilerle tüm dünyada pozitif tanı konmuş kişi sayısı 8 milyon 174 bin 9'dur. Vefat sayısı 443 bin 685'e ulaşmıştır." ifadesinin kullanan Bakan Koca, şunları kaydetti:.
"Son günlerde vaka sayısında ve yoğun bakıma alınan hasta sayısındaki değişmelerin, bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok. Beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde, zorunlu olmadıkça kalabalığa karışmayan büyüklerimizin elinde. Sahilde el ele tutuşmayan gençlerimizin elinde, maskesiz dışarı çıkmayan, mesafeyi korumak için elinden gelen bütün gayreti gösteren beyefendinin, hanımefendinin elinde.".