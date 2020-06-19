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    • 19.06.2020 14:02
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    Son dakika: ekipleri 'da Hafter milislerinin camiye attığı top mermisini imha etti

    Gelen son dakika haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri () uzman ekipleri, 'nın ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde bir camiye attıkları ancak patlamayan top mermisini imha etti.

    TSK Hafter'ın camiye attığı top mermisini imha etti!

    Başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde camiye atılıp patlamayan 155 milimetrelik top mermisi, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Keşif ve İmha (EOD) timleri tarafından imha edildi.

    Top mermisini gerekli önlemleri alarak caminin dışına çeken uzmanları, çukur bir alanda mermiyi patlattı.

    Bu arada caminin içinde de saldırılar nedeniyle büyük tahribat ve yıkım meydana geldiği görüldü.

    'ya bağlı uzman ekipler, hükümetinin daveti üzerine, başkent Trablus'un güneyindeki Hafter milislerinin tuzakladığı mayın ve patlayıcıları etkisiz hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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