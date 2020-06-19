Önce Haliç battı. Sonra içme suyunu karşılayan Elmalı Barajı'nı pislik sardı. Şimdi de alt yapı eksikliği İstanbul'u yıktı.
Dün yağan yağmur, sele yol açtı. Mazgallar yetersiz kaldı. Evleri ve işyerlerini su bastı. Vatandaş belediyeye öfke yağdırdı.
HANİ HER ŞEY GÜZEL OLACAKTI.
İSKİ'Yİ ARADIM CEVAP VEREN YOK.
NE ÇEKTİN BE İSTANBUL.
BÜYÜK ŞEHİR SULUYOR.
Sağanak, Altınşehir ve çevresinde etkili oldu. Yol suyla doldu. Trafik durdu. Uzun kuyruklar oluştu.
Küçükçekmece TEM Yanyolu, su bastı. Araçta mahsur kalan genç kadın, böyle kurtarıldı.
Dün yağan yağmur, sele yol açtı. Mazgallar yetersiz kaldı. Evleri ve işyerlerini su bastı. Vatandaş belediyeye öfke yağdırdı.
HANİ HER ŞEY GÜZEL OLACAKTI.
İSKİ'Yİ ARADIM CEVAP VEREN YOK.
NE ÇEKTİN BE İSTANBUL.
BÜYÜK ŞEHİR SULUYOR.
Sağanak, Altınşehir ve çevresinde etkili oldu. Yol suyla doldu. Trafik durdu. Uzun kuyruklar oluştu.
Küçükçekmece TEM Yanyolu, su bastı. Araçta mahsur kalan genç kadın, böyle kurtarıldı.