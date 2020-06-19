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    • 19.06.2020 Gazete
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    'da yollar havuza döndü! Vatandaş CHP'li İBB'ye isyan etti

    CHP’li İBB, 1 yılda alt yapıyı alt-üst etti. Dünkü yağış ’u göle çevirdi. Arabalar devrildi. Sürücüler ölümle burun buruna geldi. Evleri ve işyerlerini su bastı. Vatandaş belediyeye öfke yağdırdı.

    Metro'pool'!
    Önce Haliç battı. Sonra içme suyunu karşılayan Elmalı Barajı'nı pislik sardı. Şimdi de alt yapı eksikliği 'u yıktı.
    Dün yağan yağmur, sele yol açtı. Mazgallar yetersiz kaldı. Evleri ve işyerlerini su bastı. Vatandaş belediyeye öfke yağdırdı.


    HANİ HER ŞEY GÜZEL OLACAKTI.
    İSKİ'Yİ ARADIM CEVAP VEREN YOK.
    NE ÇEKTİN BE İSTANBUL.
    BÜYÜK ŞEHİR SULUYOR.




    Sağanak, Altınşehir ve çevresinde etkili oldu. Yol suyla doldu. Trafik durdu. Uzun kuyruklar oluştu.





    Küçükçekmece Yanyolu, su bastı. Araçta mahsur kalan genç kadın, böyle kurtarıldı.
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