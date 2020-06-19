Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.06.2020 23:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.06.2020 23:53
    ABONE OL

    'den gözaltına alınan 150 astsubaydan 56'sı itirafçı oldu 81'i tutuklandı!

    'nün içindeki kripto yapılanmasına yönelik 56 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 150 üphelinin işlemleri tamamlandı. Aralarında muvazzafların da olduğu 150 astsubaydan 81'i tutuklanırken, 56'sı itirafçı oldu.

    56 astsubay itirafçı oldu!

    Cumhuriyet Başsavcılığının, 'nün içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 150 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

    56'SI İTİRAFÇI OLDU
    Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen şüphelilerin 56'sı serbest bırakıldı.

    Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen diğer 94 şüpheliden 81'i tutuklandı. 13 şüpheli ise şartıyla serbest bırakıldı.

    Haklarında daha önce aynı suçtan soruşturma bulunduğu belirlenen 4 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı iptal edildi. 13 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    ANKESÖRLÜ TELEFONDAN İRTİBAT
    İzmir merkezli 56 ilde, 16 Haziran'da FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 119'u muvazzaf 167 şüpheli hakkında gözaltı karar verilmişti.

    Zanlılardan 79'unun Kara Kuvvetleri, 13'ünün Hava Kuvvetleri, 66'sının Jandarma ve 9'unun Komutanlığı mensubu astsubay oldukları, 119'unun da hala görev yaptığı öğrenilmişti.

    İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda 150 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    Haberler Güncel FETÖ'den gözaltına alınan 150 astsubaydan 56'sı itirafçı oldu 81'i tutuklandı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri