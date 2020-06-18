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    • 18.06.2020 22:36
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    Son dakika: 'da operasyonunda gözaltına alınan astsubay tutuklandı

    'un ilçesinde 'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan astsubay tutuklandı.

    FETÖ'den gözaltına alınan astsubay tutuklandı
    'da, 'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan astsubay tutuklandı.

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun'un ilçesinde jandarma astsubay olarak görev yapan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

    Çarşamba adliyesine sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdiği İzmir'deki adli makamlarca tutuklandı.

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