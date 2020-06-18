Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 18 Haziran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim." dedi.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim." dedi.
Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bEybuInqAM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2020