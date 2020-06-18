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    • 18.06.2020 20:47
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    Son dakika: Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Twitter üzerinden yeni tip (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 1382 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 156 bin 22 oldu.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
    Twitter üzerinden yeni tip (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.







    Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim." dedi.





    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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