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    • 18.06.2020 13:11
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    Son dakika: Adliyesi'nde bir memurun testi pozitif çıktı! Mahkeme salonu karantinaya alındı

    Gelen bir son dakika haberine göre, 'nda ’nde bir memurun covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle mahkemenin iki hakimi ve mahkeme personeli karantinaya alındı. Duruşma salonunun kapısına, "Covid19 salgını nedeniyle mahkememiz karantina altına alınmıştır. Duruşmalar yapılmayacaktır" yazısı asıldı.

    İstanbul Adliyesi o yazıyla alarma geçti!

    Çağlayan'daki 'nda bulunan 6. kaleminde çalışan bir erkek memurun covid-19 testi pozitif çıktı. Memurun hastalık taşıdığına dair bir belirti göstermediği ancak durumun öğrenilmesi üzerine dün sabah mahkemenin iki hakimi ve tüm kalem personeli idari izne çıkartıldı.

    "KARANTİNAYA ALINDIK" YAZISI ASILDI

    Hakimler ve memurların evlerinde karantinaya alındıkları öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının hemen ardından hakimlerin odaları, duruşma salonu ve mahkeme kalemi dezenfekte edildi. Mahkemenin duruşma salonu ve kaleminin kapısına, "Covid19 salgını nedeniyle mahkememiz karantina altına alınmıştır. Duruşmalar yapılmayacaktır" yazısı asıldı

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