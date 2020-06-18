Sınırlı sokağa çıkma yasağı ne zaman? 20 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaç?

Sınırlı sokağa çıkma yasağı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? 20 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Haziran'da LGS, 27-28 Haziran tarihlerinde de YKS sınavları için milyonlarca öğrenci ter dökecek. Öğrenciler ve aileleri sınavlara girilecek okullara gidilecek. Bu nedenle yollarda büyük bir yoğunluk oluşacak. Sınavlarda öğrencilerin ve ailelerinin mağdur olmaması için gidiş dönüş saatleri için yeni bir karar alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan kararı duyurdu.
SINIRLI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?
LGS ve YKS gidiş dönüş saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından henüz sokağa çıkma yasağının detayları açıklanmadı.
Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:
LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler.
LGS SAATLERİ KAÇ?
20 Haziran Cumartesi günü tüm yurt genelinde yapılacak LGS sınavında birinci oturum 09.30'da başlayacak. LGS ikinci oturum sınavı ise 11.30'da başlayacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
YKS SAATLERİ KAÇ OLACAK?
TYT, 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.