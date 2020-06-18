Sınırlı sokağa çıkma yasağı ne zaman? 20 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaç?

Sınırlı sokağa çıkma yasağı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? 20 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Haziran'da LGS, 27-28 Haziran tarihlerinde de YKS sınavları için milyonlarca öğrenci ter dökecek. Öğrenciler ve aileleri sınavlara girilecek okullara gidilecek. Bu nedenle yollarda büyük bir yoğunluk oluşacak. Sınavlarda öğrencilerin ve ailelerinin mağdur olmaması için gidiş dönüş saatleri için yeni bir karar alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan kararı duyurdu.

SINIRLI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

LGS ve YKS gidiş dönüş saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından henüz sokağa çıkma yasağının detayları açıklanmadı.