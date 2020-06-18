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    • 18.06.2020 10:45
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    Son dakika: 'ın Kozluk ilçesinde 19 yerde uygulaması başlatıldı

    Gelen son dakika haberine göre, 'ın Kozluk ilçesinde tedbirleri kapsamında 19 adreste uygulaması başlatıldı.

    O ilimizde 19 adreste karantina başladı!

    'ın Kozluk ilçesinde 19 adreste uygulaması başlatıldı.

    Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede alınan karar gereği yeni tip (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için bazı adreslerin ikinci bir emre kadar karantinaya alındığı belirtildi.

    Açıklamada, başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı, belirtilen adreslere giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.

    İlçede, karantina altına alınan adresler şöyle:

    "Tepecik Mahallesi İpekyolu Caddesi No: 2, Şemdinağa Mahallesi 523. Sokak No: 9, Şemdinağa Mahallesi 512 Sokak No: 6, Çaybaşı Mahallesi 1903 Sokak No: 8, Tepecik Mahallesi 2404. Sokak Yaşamkent Sitesi B Blok No: 17, Komando Mahallesi 709 Sokak. Kaya Apartmanı No: 93, Yamaçlı Mahallesi 828 Sokak No: 12, Tepecik Mahallesi 2514 Sokak Müftülük Lojmanı No: 1, Yukarı Güneşli Mahallesi 620 Sokak No: 28, Bekirhan beldesi Turgut Özal Mahallesi 212 Sokak No: 3, Aşağı Kıratlı köyü No: 2, No: 47, Yeni Çağlar köyü No: 151, Karaoğlak köyü No: 43, Ünsaldı köyü No: 88, Ünsaldı köyü Koyuncular mezrası No: 30, Yıldızlı köyü, Taşlıdere köyü No: 105, Kumlupınar köyü No: 29 ve Samanyolu köyü No: 32."

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