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    • 18.06.2020 16:04
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    Son dakika: Adliyesi çalışan personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre, Söğütözü ek binasındaki 16. icra katibi olarak görev yapan bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, müdürlükteki tüm personel tedbiren idari izne çıkarıldı.

    Ankara Adliyesi'nde Kovid-19 paniği! Testi pozitif çıkınca...

    Adliyesi'nin Söğütözü ek binasında görevli bir icra katibinde koronavirüs (Kovid- 19) tespit edildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ankara Adliyesi'nin Söğütözü ek binasındaki 16. icra katibi olarak görev yapan bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

    Sağlık kurumuna yönlendirilen icra katibinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Katibin görevli olduğu İcra Müdürlüğünde yapılan kapsamlı filyasyon çalışması doğrultusunda diğer personele uygulanan testlerin negatif çıktığı ancak 16. İcra Müdürlüğünde görevli tüm personele tedbiren idari izin verildiği kaydedildi.

    Açıklamada, "Başsavcılığımızca, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığınca hazırlanan Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu'ndaki tedbirler titizlikle uygulanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Ankara Adliyesi İcra Müdürlüğünde çalışan personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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