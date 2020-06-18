Maske takmayanlar ne kadar ceza ödeyecek? İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske zorunluluğu getirildikten sonra vatandaşlar merak ediyor. İşte maskesiz sokağa çıkmanın cezası kaç TL? İstanbul'da maske takmak zorunlu mu oldu sorusuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Kurala uymayanlar hakkında yasal gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bilgisi de paylaşıldı. İşte İstanbul, Ankara ve Bursa maskesiz sokağa çıkmanın cezası ve tüm detaylar takvim.com.tr'de
HANGİ İLLERDE MASKE TAKMA ZORUNLU?
42 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa) maske kullanımı zorunlu hale getirildi.
MASKE TAKMAMANIN CEZASI KAÇ PARA?
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale getirildi. Buna göre artık sokağa çıkmak isteyen vatandaşlar maskeyle birlikte çıkacak ve eğer maskesiz dışarıya çıkarsa hakkında cezai işlem uygulanacak. Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.
BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Sağlık Bakanı Koca şunları söyledi:
"Türkiye, 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır. Ülkemiz, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81'inci sırada yer almaktadır. Bilinçli, istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerledikçe dalgalardan, dalgalanmalardan korkmayız. Hastalarımızın hastanede kalma süresi 2,9 güne düştü. Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18,9 günden 2,7 güne indi. Virüsün etkisinde bir azalma henüz yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde önemli artış olduğu bir gerçek. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir. Son bir ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155, son üç günde ise 177. Son bir ayda İstanbul'da günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada 620, son güç günde ise 616."
İSTANBUL'DA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU OLDU?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.
Açıklamada," Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; 1. Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması, 2. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, Kararları alınmıştır." ifadeleri yer aldı.
N95 TİPİ MASKE NEDİR?
Sağlık çalışanlarının kullandığı ve N95 maddesi içeren üç katmanlı solunum izolasyonlu maskelere N95 deniyor.
FFP2 TİPİ MASKE NEDİR?
FFP2 koruma sınıfı solunum maskeleri, havada tehlikeli ve mutajenik parçacıkların bulunabileceği çalışma ortamları için oluşturuldu. Bu sınıftaki solunum maskeleri parçacıkların 0,6 μm'ye kadar en az %94'ünü tutmalıdır ve OEL ihlalinin maksimum on katı yoğunluğa çıktığı ortamlarda kullanılabilir. Aynı durum TRK değeri (teknik referans yoğunluğu) için de geçerlidir. FFP2 koruma sınıfı solunum maskeleri çoğunlukla demir ve maden endüstrilerinde kullanılır. Bu endüstrilerde çalışanlar sıklıkla aerosol, is ve dumana maruz kalır. Bu da, uzun süreçte akciğer kanseri gibi solunum sistemi hastalıklarına neden olabilir. Bunlara ek olarak çok büyük ikincil hastalık ve akciğer tüberkülozu riski taşırlar. karbon katmanlı uvex filtre sistemimiz, gereken solunum korumasını sağlamanın yanı sıra kullanıcıları hoş olmayan kokulardan da korur.
FFP3 TİPİ MASKE NEDİR?
FFP3 koruma sınıfı solunum maskeleri hava kirliliğini soluma alanında maksimum koruma sunar. Toplam sızıntı maksimum %5 olabilir ve bu maskeler 0,6 μm'ye kadar tüm parçacıkların %99'u filtrelemelidir. Bu maske aynı zamanda zehirli, onkojen ve radyoaktif parçacıkları da filtreler. FFP3 koruma sınıfı maskeler endüstriye özel OEL değerlerini otuz kat ihlal eden çalışma ortamlarında kullanılır. Çoğunlukla kimya endüstrisinde kullanılırlar.
FF: Face Filter (Yüz maskesi)
P1: Mekanik çalışmalar sonucu ortaya çıkan toksik (zararlı) olmayan tozlar.
P2: Toksik tozlar, MAK değerleri 0,1 mg/m3 'den büyük olan tozlar.
P3: Toksik, kanserojen, radyoaktif tozlar ve MAK değerleri 0,1 mg/m3'den
küçük olan tozlar.
S : Katı ve su bazlı sıvı zerrecikler.
L : Katı ve yağ bazlı sıvı zerrecikler.
Bu Standart 2001 yılında EN 149:2001 Toz maskeleri yeni Avrupa Standardı olarak yenilendi ve maskelerde koruma kademeleri yükseltildi.
EVDE KORONA VİRÜS MASKESİ NASIL YAPILIR?
Evde virüs maskesi yapmak için gereken 3 malzeme bulunuyor. Kağıt havlu, lastik ve zımba sayesinde kısa sürede maske yapabilirsiniz.
Önce 3 yaprak olacak şekilde bir kağıt havlu parçası alın.
Kağıt havluyu bir ters bir düz olacak şekilde katlayın.
Katlama işleminiz bitince kenarlarından zımbalayacak kadar kıvırın.
Lastiğinizi görseldeki gibi zımbaladıktan sonra aynı işlemi diğer tarafa da uygulayın.
Orta kısmına yüzünüzü yerleştirecek kadar açıklık oluşturduktan sonra maskenizi kullanabilirsiniz.
Not: Virüse karşı koruyuculuğuna dair herhangi bir uzman yorumu bulunmamaktadır.