FFP3 TİPİ MASKE NEDİR?

FFP3 koruma sınıfı solunum maskeleri hava kirliliğini soluma alanında maksimum koruma sunar. Toplam sızıntı maksimum %5 olabilir ve bu maskeler 0,6 μm'ye kadar tüm parçacıkların %99'u filtrelemelidir. Bu maske aynı zamanda zehirli, onkojen ve radyoaktif parçacıkları da filtreler. FFP3 koruma sınıfı maskeler endüstriye özel OEL değerlerini otuz kat ihlal eden çalışma ortamlarında kullanılır. Çoğunlukla kimya endüstrisinde kullanılırlar.

FF: Face Filter (Yüz maskesi)

P1: Mekanik çalışmalar sonucu ortaya çıkan toksik (zararlı) olmayan tozlar.

P2: Toksik tozlar, MAK değerleri 0,1 mg/m3 'den büyük olan tozlar.

P3: Toksik, kanserojen, radyoaktif tozlar ve MAK değerleri 0,1 mg/m3'den

küçük olan tozlar.

S : Katı ve su bazlı sıvı zerrecikler.

L : Katı ve yağ bazlı sıvı zerrecikler.

Bu Standart 2001 yılında EN 149:2001 Toz maskeleri yeni Avrupa Standardı olarak yenilendi ve maskelerde koruma kademeleri yükseltildi.

EVDE KORONA VİRÜS MASKESİ NASIL YAPILIR?

Evde virüs maskesi yapmak için gereken 3 malzeme bulunuyor. Kağıt havlu, lastik ve zımba sayesinde kısa sürede maske yapabilirsiniz.

Önce 3 yaprak olacak şekilde bir kağıt havlu parçası alın.

Kağıt havluyu bir ters bir düz olacak şekilde katlayın.

Katlama işleminiz bitince kenarlarından zımbalayacak kadar kıvırın.

Lastiğinizi görseldeki gibi zımbaladıktan sonra aynı işlemi diğer tarafa da uygulayın.

Orta kısmına yüzünüzü yerleştirecek kadar açıklık oluşturduktan sonra maskenizi kullanabilirsiniz.

Not: Virüse karşı koruyuculuğuna dair herhangi bir uzman yorumu bulunmamaktadır.