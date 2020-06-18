Bakan Koca açıkladı! İşte riskli iller ve vaka sayıları!

Koca, Vaka sayısındaki dalgalanma hakkında ise "Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde." ifadelerini kullandı.



Mart ayı sonunda günde 1500 civarı vakamız varken bunların yarısı pinomoni oluyor ve yoğun tedavi gerektiriyor. Şimdi ise yüzde %9.4'ü pinomoni oluyor.



Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18.2 günden 2.7 güne indi. Virüsün etkisinde henüz bir azalma yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde yükseliş var.



Yoğun bakıma giren hasta sayısı da 330 civarından 34'e düşmüş durumdadır.



Salgın boyunca vefat edenlerin içinde 60 yaş üzeri ve en az bir alt hastalığı olanların oranı yüzde 71.70'dir.



Son günlerde dalgalanmarın seyri, farklı illerimizde farklı olmaktadır. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu 12'4 ile Gümüşhane'dir. En düşük olduğu il ise Yüzde 0.33 ile Kilis'tir.