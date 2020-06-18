Halk TV'de program sunan sözde gazeteci Ayşenur Arslan, TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatları hakkında canlı yayında skandal yorumlarda bulundu.

Programda Pençe-Kartal Harekatı ile ilgili yorumlarda bulunan Ayşenur Arslan, "Ben bu Pençe, Kartal, şahin Harekatlarını son 20 seneden 8 bin kere falan okumuşumdur. Her seferinde yerle yeksan ediyormuş gibi davranırlar, sonra öyle olmadığı ortaya çıkar. Ben bunlardan utanıyorum bir gazeteci olarak her gün bunları televizyonda son dakika görünce. Doğru değil bunlar ya." açıklamasını yaptı.

Ayşenur Arslan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Özellikle TRT'yi eleştirmek isterken "TRT 19 Mayıs'ta Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı yerine 'Cumhuriyet Bayramı' dedi" ifadesini kullanarak cehaletini gözler önüne seren Ayşenur Arslan, "Tescilli laikçi cahil" kimliğiyle biliniyor.