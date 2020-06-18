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    • 18.06.2020 21:10
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    Son dakika: 'den 'a terörle ortak mücadele çağrısı: Uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığının Türk Silahlı Kuvvetlerinin () operasyonlarını larına ilişkin, "Komşumuz Irak'ın, terörüyle mücadelemizde, ülkemizle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

    Türkiye'den Irak'a terörle mücadele çağrısı

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığının Türk Silahlı Kuvvetlerinin () operasyonlarını larına ilişkin, "Komşumuz Irak'ın, PKK terörüyle mücadelemizde, ülkemizle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

    Sözcü Aksoy, Irak Dışişleri Bakanlığının protestoları hakkındaki soruya yazılı yanıtında, TSK tarafından Irak'ın kuzey bölgelerinde yürütülen "Pençe-Kartal" ve "Pençe-Kaplan" harekatlarının, 'nin ulusal güvenliğinin yanı sıra Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini de tehdit eden terör örgütünü hedef almakta olduğunu belirtti.

    Aksoy, "Komşumuz Irak'ın, PKK terörüyle mücadelemizde, ülkemizle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz. Bu hususlar, Bağdat Büyükelçimiz tarafından ilgili Irak makamlarına da hatırlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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