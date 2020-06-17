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    • 17.06.2020 20:05
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Koca açıklamasında, "Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız." ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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