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    • 17.06.2020 18:11
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    Başkan Erdoğan'dan 3 yıl önce saldırısında şehit olan öğretmen için anlamlı paylaşım

    Görev yaptığı 'ten memleketi 'ye giderken 'lı teröristlerce kaçırılan ve şehit edilen öğretmen 'ın şehadetinin 3. yılında saygı ve özlemle anılıyor. , 3 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılıp şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmen için yaptığı paylaşımda, "Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz #NecmettinYılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum." notunu düştü.

    Başkan Erdoğan'dan şehit öğretmen için anlamlı paylaşım

    Görev yaptığı 'dan memleketi 'ye giderken 'de 'ya bağlı teröristler tarafından kaçıırlıp şehit edilen sınıf öğretmeni 'ın acısı hala geçmiyor.

    Necmettin öğretmenin şehadetinin ardından 3 yıl geçti. O günden bugüne anısı kalplerden, adı diller düşmedi. Dualarla anılan şehit öğretmenin adı, Siverek'teki görev yaptığı okul, Torul'daki imam hatip lisesi ile yurdun çeşitli yerlerindeki kütüphanelere ve Tunceli'de bir bulvara verildi.

    , 3 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılıp şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmen için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum." notunu düştü.

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