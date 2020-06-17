Görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de PKK'ya bağlı teröristler tarafından kaçıırlıp şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın acısı hala geçmiyor.

Necmettin öğretmenin şehadetinin ardından 3 yıl geçti. O günden bugüne anısı kalplerden, adı diller düşmedi. Dualarla anılan şehit öğretmenin adı, Milli Eğitim Bakanlığınca Siverek'teki görev yaptığı okul, Torul'daki imam hatip lisesi ile yurdun çeşitli yerlerindeki kütüphanelere ve Tunceli'de bir bulvara verildi.

Sayın Cumhurbaşkanımız, 3 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılıp şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmen için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum." notunu düştü.