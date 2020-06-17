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    • 17.06.2020 23:58
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    Son dakika: 'tan Libya paylaşımı

    Son dakika haberine göre, kritik Libya ziyaretinin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.



    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kritik Libya ziyaretinin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.




    Bakan Albayrak, "Türk heyeti olarak Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek, Libya Başbakanı, Meclis Başkanı ve Maliye Bakanı ile hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularını konuştuk." ifadelerine yer verdi.




    Haberler Güncel Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Libya paylaşımı
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