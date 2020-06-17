Giriş çıkış yasağı olan iller listesi! İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkış yasağı var mı? Seyahat yasağı ne zaman biter?

Giriş çıkış yasağı olan iller! İstanbul Ankara İzmir giriş çıkış yasağı var mı? Birçok ilde Valiliklerin aldığı kararlara göre giriş çıkışlar yasaklandı. Toplum sağlığı düşünülerek alınan kararlar nedeniyle vatandaşlar da giriş çıkış yasağı olan iller listesini sorguluyor. Seyahat etmek isteyen kişiler İstanbul Ankara İzmir giriş çıkış yasağı var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, giriş çıkış yasağı olan illerde seyahat yasağı ne zaman biter? İşte detaylar!

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI OLAN İLLER!

ADANA

Adana'da, HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplantı çağrıları yapılması üzerine milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca toplantı, gösteri ve yürüyüşler de 15 gün süreyle yasaklandı.

BİTLİS

Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

KOCAELİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.

SAKARYA

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.

BURSA

14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine,

5. 1-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesine,

Konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine karar verilmiştir.