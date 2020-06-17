AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 İÜ AKSİS AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 İÜAKSİS AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfası sınava giren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 1-14 Haziran tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi AUZEF online vize sınavları tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler sınav sonuçları hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yapılan açıklamaya göre; tarih bilgisi verildi. Ara sınavların sonuçlarının 17 Haziran 2020 tarihinde açıklanacağını bildirdi.

Çevrimiçi (Online) Ara Sınav sonuçları 17 Haziran 2020 Çarşamba günü, Çevrimiçi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr üzerinden ilan edilecektir.

İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi sınav sonuçları auzef.istanbul.edu.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF SINAV TAKVİMİ

1 HAZİRAN-14 HAZİRAN (ARA SINAV-VİZE)

10 TEMMUZ-20 TEMMUZ (BİTİRME-FİNAL)

10 AĞUSTOS-21 AĞUSTOS (TELAFİ-BÜTÜNLEME)

17 EYLÜL-18 EYLÜL (MEZUNİYETE ÜÇ DERS)