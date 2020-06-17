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    • 17.06.2020 08:48
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    Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

    Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte geçilen normalleşme sürecinde vatandaşların tedbirleri neredeyse tamamen bırakması vaka artışını bir anda yükseltti. Maskesiz sokağa çıkamayacak illerin sayısı , , , , ile , ve 'nın da katılımıyla 45'e ulaştı.

    Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

    Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

    Bitlis ve Yalova Valilikleri İl Hıfzıssıhha Kurulları da il genelinde maske takma zorunluluğu kararının alındığını bildirdi.
    Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

    Bursa ise Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Kestel ve Gürsu ilçeleriyle yasağa katıldı. Bununla birlikte 45 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar...
    Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

    Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep...
    Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

    Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak...
    Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

    Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Şanlıurfa, Bitlis, Yalova ve Bursa'da 6 ilçe) maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış oldu.
    Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

    Belirlenen 45 ilde tedbirleri ihlal edenler hakkında, 1.593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve 5.326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddeleri gereğince idari para cezası uygulanacak.
    Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

    Hıfzıssıhha Kanunu; 250 liradan 1.000 liraya kadar idari para cezasını, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi de genel sağlığın korunmasına yönelik verilen emre aykırı hareket eden kişiye 100 lira idarî para cezasını kapsıyor.
    Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

    Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi, cezaya emri veren makam tarafından karar verileceğini de ifade ediyor.
    Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

    Buna göre, maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen tedbirleri ihlal edenler hakkında her ile göre Valilik İl Hıfsızzıhha Kurulları emre itaatsizliğin durumuna göre idari para cezasını alt limit 250 liradan üst limit yaklaşık 3.191 liraya kadar uygulayabiliyor.
    Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

    Buna göre, maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen tedbirleri ihlal edenler hakkında her ile göre Valilik İl Hıfsızzıhha Kurulları emre itaatsizliğin durumuna göre idari para cezasını alt limit 250 liradan üst limit yaklaşık 3.191 liraya kadar uygulayabiliyor.
    Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

    Öte yandan, Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince sokağa maskesiz çıkmak yasaklanırken, yasağa uymayanlara 798 ile 3 bin 191 TL arasında ceza kesilecek.
    Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

    Kentte maskesiz çıkmanın alt limitten cezası 798 lira olarak belirlenirken, bunu "alışkanlık hâline getirenlere" ise aynı maddenin üst limiti olan 3 bin 191 TL ceza kesilecek.
    Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

    Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Valiliği de, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler aldı.
    Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

    Karabük Valikliği ise bayram sonrası yeniden artış gösteren vakaları tedbir amaçlı olarak, maskesiz sokağa çıkmak ve dolaşmayı yasaklarken, uymayanlara ise 3 bin 180 TL ceza uygulanacağını duyurdu.
    Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

    Türkiye'de 30 büyükşehirden 17'sinde maske takma mecburiyeti bulunuyor. Türkiye'nin yüzde 40'ına denk gelen en kalabalık 5 ilinde ise bu yasak yok.
    Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kontrollü sosyal hayatın salgına karşı yeni bir hayat tarzı olduğunu belirtmişti.
    Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

    Bakan Koca, koronavirüs riskinin azaltması şartını "Maske + Sosyal Mesafe" ifadesiyle açıklayarak şöyle konuşmuştu:

    "Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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