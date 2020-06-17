Koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bu illere dikkat! Sayı 45'e ulaştı!

Buna göre, maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen tedbirleri ihlal edenler hakkında her ile göre Valilik İl Hıfsızzıhha Kurulları emre itaatsizliğin durumuna göre idari para cezasını alt limit 250 liradan üst limit yaklaşık 3.191 liraya kadar uygulayabiliyor.