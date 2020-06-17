HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Ana Kararnamesiyle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değişti.
HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Kararnameyle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değiştirildi.
İşte isim isim o liste...
Hakimler ve Savcılar Kurulu birinci dairesinin 17/06/2020 tarihli ve 548 sayılı adli yargı kararnamesi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Vedat Yiğit Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yüksel Kocaman aynı görevlerinde kaldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker'in göreve devam ettiği öğrenildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ve Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran yerinde kaldı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakuş Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na Soner Gül getirildi.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül karşılıklı olarak değiştirdi.
İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcıları'ndan Necip Sarı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz görevine devam edecek.
Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçek ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yavuz karşılıklı olarak değiştirdi.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Devrim ve Orhan Aydın İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı değişmedi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çiğdem Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atandı.
Van Hakimi Durmuş Karaçalı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi üyesi oldu.
İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Necmettin Kafalı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kenan Doğan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Orhan Aydın İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Caner Babaloğlu Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine getirildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yasemin Baba Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atandı.
Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri Niğde Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş İzmir C. Başsavcı Vekili oldu.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.
Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Bülent Kayaş Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Bozkurt İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu.
Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş Bolu Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı oldu.
Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atandı.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil Kahramanmaraş Cumhuriyet Basşavcı Vekili oldu.
Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin Alanya Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat Kozan Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı Arif Tırıl İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na atandı.