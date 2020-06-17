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    • 17.06.2020 21:52
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    ! İşte yeni görev yerlerine atanan ın isim listesi

    Son dakika haberi... Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti. İşte isim isim o liste...

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Ana Kararnamesiyle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değişti.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Kararnameyle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değiştirildi.

    İşte isim isim o liste...
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Hakimler ve Savcılar Kurulu birinci dairesinin 17/06/2020 tarihli ve 548 sayılı adli yargı kararnamesi
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Vedat Yiğit Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yüksel Kocaman aynı görevlerinde kaldı.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker'in göreve devam ettiği öğrenildi.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ve Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran yerinde kaldı.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakuş Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na Soner Gül getirildi.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül karşılıklı olarak değiştirdi.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcıları'ndan Necip Sarı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atandı.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz görevine devam edecek.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçek ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yavuz karşılıklı olarak değiştirdi.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Devrim ve Orhan Aydın İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atandı.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı değişmedi.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çiğdem Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atandı.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Van Hakimi Durmuş Karaçalı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi üyesi oldu.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Necmettin Kafalı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı oldu.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kenan Doğan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildi.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    İstanbul Cumhuriyet Savcısı Orhan Aydın İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildi.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    İstanbul Cumhuriyet Savcısı Caner Babaloğlu Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine getirildi.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yasemin Baba Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atandı.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri Niğde Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş İzmir C. Başsavcı Vekili oldu.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Bülent Kayaş Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Bozkurt İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş Bolu Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı oldu.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atandı.

    Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil Kahramanmaraş Cumhuriyet Basşavcı Vekili oldu.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin Alanya Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat Kozan Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı Arif Tırıl İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na atandı.
    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi

    Haberler Güncel HSK hakim-savcı kararnamesi! İşte yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcıların isim listesi
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