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    • 17.06.2020 19:12
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan mesajı: Rahmetle anıyorum

    Son dakika haberine göre, Başkan , Türkiye Cumhuriyeti'nin Dokuzuncu Cumhurbaşkanı 'in, Türkiye'ye kazandırdığı eser, hizmet ve yatırımlarla da milletin gönlünde bir yer edindiğini belirtti.

    Başkan Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı

    Başkan , Türkiye Cumhuriyeti'nin Dokuzuncu Cumhurbaşkanı 'in, Türkiye'ye kazandırdığı eser, hizmet ve yatırımlarla da milletin gönlünde bir yer edindiğini belirtti.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel'in vefatının beşinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

    Süleyman Demirel'i rahmetle anan Erdoğan, mesajında, "Siyasi yaşamı ve kişiliği ile Türk siyasetinde iz bırakan Süleyman Demirel, ülkemize kazandırdığı eser, hizmet ve yatırımlarla da milletin gönlünde bir yer edinmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i vefatının seneidevriyesinde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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