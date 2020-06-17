Bunu daha önce hiç duymadınız! İşte koronavirüsün yaşayamadığı tek yüzey!

YÜZDE YÜZ PAMUKLU KUMAŞLAR, PLASTİĞE GÖRE 170 KAT DAHA ETKİLİ

Araştırma sonuçlarına göre korona virüsü sonrası sıklıkla kullanılan plastik eldiven ve maskeler aslında "virüsün yüzeylerde tutunma gücü ele alındığında" aslında hiç de etkili değil. Ancak yüzde 100 pamuklu kumaştan yapılan eldiven, maske ve diğer koruyucu ekipmanlar plastiğe göre 170 kat daha çok işe yarıyor.