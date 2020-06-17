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    • 17.06.2020 09:58
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    Bunu daha önce hiç duymadınız! İşte ün yaşayamadığı tek yüzey!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip şu ana kadar 8 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs yüzeylerde de saatlerce kaldığı için bulaşma riski artıyor. Gelen son dakika haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde bulunan Scripps Araştırma Merkezi görevlileri yaptıkları son çalışmada, mutasyon sonrası Kovid-19'un eskiye nazaran çok daha dayanıklı ve ölümcül olduğunu belirlerken, pamuklu eldiven ve kumaşlarla plastik yüzeylerin Kovid-19 virüsüne karşı tepkisine dair ilginç bulgulara ulaştı.

    Bunu daha önce hiç duymadınız! İşte koronavirüsün yaşayamadığı tek yüzey!

    Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde bulunan Scripps Araştırma Merkezi görevlileri yaptıkları son çalışmada, mutasyon sonrası Kovid-19'un eskiye nazaran çok daha dayanıklı ve ölümcül olduğunu belirlerken, pamuklu eldiven ve kumaşlarla plastik yüzeylerin Kovid-19 virüsüne karşı tepkisine dair ilginç bulgulara ulaştı.
    Bunu daha önce hiç duymadınız! İşte koronavirüsün yaşayamadığı tek yüzey!

    YÜZDE YÜZ PAMUKLU KUMAŞLAR, PLASTİĞE GÖRE 170 KAT DAHA ETKİLİ
    Araştırma sonuçlarına göre korona virüsü sonrası sıklıkla kullanılan plastik eldiven ve maskeler aslında "virüsün yüzeylerde tutunma gücü ele alındığında" aslında hiç de etkili değil. Ancak yüzde 100 pamuklu kumaştan yapılan eldiven, maske ve diğer koruyucu ekipmanlar plastiğe göre 170 kat daha çok işe yarıyor.
    Bunu daha önce hiç duymadınız! İşte koronavirüsün yaşayamadığı tek yüzey!

    8 MADDEDE KORONANIN YAŞAMA SÜRESİ TEST EDİLDİ
    Euronews'te yayınlanan habere göre, Scripps Araştırma Merkezi'nin çalışmasında tam 8 farklı madde üzerinde Kovid-19 virüsünün yaşayabilme süreleri test edildi.

    Bunu daha önce hiç duymadınız! İşte koronavirüsün yaşayamadığı tek yüzey!

    Bu maddeler arasında hemşire ve doktorların sıklıkla kullandığı plastik nitril eldivenler, kimyasal maddelere dayanıklı eldivenler, N-95 ve N-100 tarzı özel koyucu maskeler, plastik, pamuklu kumaş ve eldiven ile çelik yer alıyor.
    Bunu daha önce hiç duymadınız! İşte koronavirüsün yaşayamadığı tek yüzey!

    YÜZDE 100 PAMUKLU KUMAŞLARDA 1 SAAT YAŞAYABİLİYOR
    Buna göre koronavirüsün plastik vizör şapkalarda 21 gün, paslanmaz çelikte 14 gün, nitril plastik eldivenlerde 7 gün, kimyasala karşı dayanıklı eldivenlerde 4 gün yaşayabilirken, pamuklu kumaş ve eldivenlerde sadece 1 saat yaşayabiliyor.
    Bunu daha önce hiç duymadınız! İşte koronavirüsün yaşayamadığı tek yüzey!

    Eğer 100'de yüz pamuklu bir kumaşın yüzeyine Kovid-19 virüsü bulaşırsa, sadece bir saat içerisinde virüsün yüzde 99.9'u bu doğal ortamı terk ediyor.

    Bunu daha önce hiç duymadınız! İşte koronavirüsün yaşayamadığı tek yüzey!

    24 saat içerisindeyse korona virüsünün tamamen doğal pamuklu kumaştan temizleniyor.
    Bunu daha önce hiç duymadınız! İşte koronavirüsün yaşayamadığı tek yüzey!

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    Bunu daha önce hiç duymadınız! İşte koronavirüsün yaşayamadığı tek yüzey!

    Bunu daha önce hiç duymadınız! İşte koronavirüsün yaşayamadığı tek yüzey!

    Bunu daha önce hiç duymadınız! İşte koronavirüsün yaşayamadığı tek yüzey!

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