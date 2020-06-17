Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan, Türkiye'nin tek aşı enstitüsüne ziyaret! Çalışmaları yerinde inceledi

"BİLİM İNSANLARIMIZA GÜVENİYORUZ"

Türkiye'nin bilimsel alanda Kovid-19 ile mücadelede çok güzel çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyayla başa baş, hatta onların ötesine geçebilen çalışmalarımız var. Bilim insanlarımızın kabiliyetlerini gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Onlara elimizden gelen desteği vermek üzere gayret gösteriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak desteklerimizle kurulan bu altyapıyı ülkemizdeki aşı çalışmalarında ciddi bir şekilde kullanacağız. Temel araştırmalardan sonra gelen klinik araştırmalar, bu tip insan sağlığını ilgilendiren projelerde çok kritik oluyor. Covid-19 Türkiye Platformu çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarla elde ettiğimiz neticeleri biz de hızlıca klinik araştırmalar seviyesine getirip Türkiye'yi dünyada öncü olacak işlerde marka haline dönüştürmek istiyoruz. Bilim insanlarımıza güveniyoruz. İnşallah güzel neticeler alırız."