Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavı ne zaman? Yeni eğitim öğretim döneminde sözleşmeli öğretmen olarak MEB bünyesinde görev yapmak isteyen adaylar mülakat için gün sayıyor. Başvuru döneminin tamamlanmasının ardından gözler sözleşmeli öğretmen sözlü sınavına çevrildi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Sınav merkezlerinin ilanının 22 Haziran tarihinde duyurulacağı belirtildi.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 6 - 25 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Sonuçlar ise 28 Temmuz 2020 tarihinde erişime açılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ TARİHİ

Atama Tercihlerinin Alınması 31 Ağustos 2020 - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI

Atama Sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.